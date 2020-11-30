Новый глава ВФЛА проведет диалог с рабочей группой World Athletics 1 декабря

"Первый диалог с рабочей группой и World Athletics запланирован на завтра. Сейчас такого общения у меня не было, избрание только произошло. После того как наладим взаимодействие, можно сказать что-то подробное", - сказал Иванов.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Петр Иванов, избранный 30 ноября на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), намерен 1 декабря связаться с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которой руководит Руне Андерсен. Об этом Иванов сообщил журналистам.

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"Могу пообещать сделать все возможное, чтобы восстановление произошло в кратчайшие сроки", - продолжил глава ВФЛА.

Иванов также выделил два основных направления своей работы. "С учетом ситуации с восстановлением имиджа и доверия к ВФЛА задачи делятся на две части: на внешний контур (это взаимодействие с рабочей группой и World Athletics) и развитие легкой атлетики внутри страны", - подчеркнул глава федерации.

1-2 декабря совет World Athletics на своем очередном заседании намерен вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.