Поздняков надеется, что новый глава ВФЛА сможет решить проблемы легкой атлетики в России

"Хочу поздравить прежде всего все наше легкоатлетическое сообщество, - сказал Поздняков. - Прошла конференция, делегаты выбрали главу организации, и я надеюсь, что новый президент ВФЛА сможет решить все те задачи, которые стоят сейчас перед федерацией. Я уже говорил, что считаю Петра Иванова тем человеком, который способен предпринять все необходимые и правильные шаги для преодоления затянувшегося кризиса, в том числе кризиса доверия, как внутри, так и на международном уровне".

"Хочу пожелать ему плодотворной и успешной работы, как можно быстрее объединить усилия всех специалистов, которым небезразлична судьба легкой атлетики, на благо развития вида спорта и, конечно же, обеспечить возможность нашим спортсменам участвовать во всех крупных соревнованиях без каких-либо ограничений. Проблем действительно накопилось много, но я уверен, что новое руководство ВФЛА обладает необходимыми профессиональными навыками, опытом и ресурсами для их решения", - добавил глава ОКР.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено с 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.