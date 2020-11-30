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Кризис в российской легкой атлетике

Петр Иванов заявил, что во время выборов президента ВФЛА не было подковерных игр

Генеральный директор компании "Скоростные магистрали" был избран на пост президента ВФЛА в понедельник

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Петр Иванов, избранный 30 ноября на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), считает, что выборы были честными и прошли без какого-либо внешнего вмешательства. Об этом Иванов сообщил журналистам.

Генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Иванов набрал в понедельник 56 голосов делегатов, спортивный менеджер Михаил Гусев - 10, олимпийская чемпионка Ирина Привалова - 7.

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"Было много разговоров на тему того, что я являюсь кандидатом от власти. Для меня было важно, чтобы каждый делегат сложил обо мне свое личное мнение, не навязанное кем-то. Именно по этой причине голосование было закрытым", - сказал Иванов.

"Никого из кандидатов никто не отстранял, никаких списков не формировалось. Было прямое тайное волеизъявление делегатов, для нас это была принципиальная позиция. Если делегаты проголосовали за меня, то я должен оправдать их доверие. Для меня было важно до каждого из них донести, что и как я буду делать", - добавил глава ВФЛА.

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