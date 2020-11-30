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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин: Минспорт продолжит оказывать поддержку ВФЛА

Министр спорта поздравил Петра Иванова с избранием на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Министр спорта РФ Олег Матыцин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Министерство спорта РФ продолжит сотрудничать со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и оказывать ей поддержку в рамках компетенции. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали", глава Федерации триатлона России Петр Иванов.

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"Поздравляю Петра Иванова с избранием на пост президента ВФЛА, - сказал Матыцин. - Это человек с большим опытом управления и работы с международными спортивными организациями. Перед ним и его командой стоит ответственная задача по разрешению кризиса, сложившегося в последние годы в российской легкой атлетике, и восстановлению полноправного членства ВФЛА в World Athletics. Минспорт России со своей стороны продолжит сотрудничать и оказывать поддержку федерации в рамках своей компетенции".

"Министерство выступает за создание современной системы развития легкой атлетики, объединяющей массовый и профессиональный компоненты в единое целое, защиту интересов российских легкоатлетов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях", - добавил министр спорта.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено с 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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