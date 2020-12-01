"Локомотив" примет австрийский "Зальцбург" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Железнодорожники по итогам четырех туров набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы А. "Зальцбург" с одним очком идет последним. Лидирует германская "Бавария" (12 очков), на втором месте располагается испанский "Атлетико" (5). В случае победы в предстоящем матче "Локомотив" гарантирует себе как минимум третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов примет австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 20:55 мск.

Также столичная команда до последнего тура сохранит шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и рискует не попасть в еврокубки через чемпионат. Успешное выступление в Лиге чемпионов может помочь железнодорожникам реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Встреча первого тура между "Зальцбургом" и "Локомотивом" завершилась со счетом 2:2.

"Не сомневаюсь, что этот матч самый важный в сезоне. Самое главное - это дисциплина, мы уже знаем, какие у них сильные стороны и что нужно, чтобы выиграть", - отметил вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.

"Зальцбург" является бессменным чемпионом Австрии на протяжении семи последних лет, в нынешнем сезоне соперник "Локомотива" также располагается на первой строчке в таблице внутреннего чемпионата, набрав 22 очка в девяти матчах. "Зальцбург" силен в атаке, но уязвим при игре в обороне. Австрийская команда при семи забитых мячах является самой пропускающей командой группового этапа Лиги чемпионов. Соперники поразили ворота "Зальцбурга" 14 раз.

В предстоящей встрече "Локомотиву" не помогут травмированные Дмитрий Баринов и Федор Смолов, а также полузащитник Гжегож Крыховяк. Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что польский футболист сдал тест на коронавирус с положительным результатом.

"Локомотив" против австрийских команд

"Локомотив" принимает участие в групповом турнире Лиги чемпионов в третий раз подряд. В двух предыдущих розыгрышах столичная команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков. До этого железнодорожники трижды играли в основном турнире Лиги чемпионов.