"Локомотив" примет австрийский "Зальцбург" в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов примет австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 20:55 мск.
Железнодорожники по итогам четырех туров набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы А. "Зальцбург" с одним очком идет последним. Лидирует германская "Бавария" (12 очков), на втором месте располагается испанский "Атлетико" (5). В случае победы в предстоящем матче "Локомотив" гарантирует себе как минимум третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.
Также столичная команда до последнего тура сохранит шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и рискует не попасть в еврокубки через чемпионат. Успешное выступление в Лиге чемпионов может помочь железнодорожникам реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Встреча первого тура между "Зальцбургом" и "Локомотивом" завершилась со счетом 2:2.
"Не сомневаюсь, что этот матч самый важный в сезоне. Самое главное - это дисциплина, мы уже знаем, какие у них сильные стороны и что нужно, чтобы выиграть", - отметил вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.
"Зальцбург" является бессменным чемпионом Австрии на протяжении семи последних лет, в нынешнем сезоне соперник "Локомотива" также располагается на первой строчке в таблице внутреннего чемпионата, набрав 22 очка в девяти матчах. "Зальцбург" силен в атаке, но уязвим при игре в обороне. Австрийская команда при семи забитых мячах является самой пропускающей командой группового этапа Лиги чемпионов. Соперники поразили ворота "Зальцбурга" 14 раз.
В предстоящей встрече "Локомотиву" не помогут травмированные Дмитрий Баринов и Федор Смолов, а также полузащитник Гжегож Крыховяк. Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что польский футболист сдал тест на коронавирус с положительным результатом.
"Локомотив" против австрийских команд
"Локомотив" принимает участие в групповом турнире Лиги чемпионов в третий раз подряд. В двух предыдущих розыгрышах столичная команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков. До этого железнодорожники трижды играли в основном турнире Лиги чемпионов.
В сезоне-2001/02 "Локомотив" не сумел преодолеть барьер первого группового этапа. Спустя год красно-зеленые вышли во второй групповой этап, но пробиться в плей-офф не сумели. Лучший результат столичная команда показала в сезоне-2003/04, когда в 1/8 финала уступила будущему финалисту турнира "Монако" (2:1, 0:1).
С австрийскими командами "Локомотив" в еврокубках провел девять матчей с учетом игры против "Зальцбурга" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако фактически было сыграно десять встреч. В сезоне-2001/02 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов железнодорожникам противостоял "Тироль". В Москве хозяева одержали победу со счетом 2:1, а в ответной встрече в Инсбруке выиграли со счетом 1:0.
Однако вторая игра была переиграна. Арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, которая, судя по всему, предназначалась Руслану Пименову, уже имевшему предупреждение. Несмотря на то, что в послематчевом протоколе главный судья записал фамилию Маминова, комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворил протест "Тироля", решив, что арбитр ошибся. Итоги матча были аннулированы.
В переигровке "Тироль" забил мяч на 30-й минуте и всю игру штурмовал ворота "Локомотива". Но железнодорожники сумели выстоять благодаря великолепной игре вратаря Руслана Нигматуллина и впервые в своей истории пробились в групповой этап Лиги чемпионов. На той же стадии "Локомотив" встречался с австрийскими командами в сезонах-2002/03 и 2005/06. В первом случае российская команда прошла ГАК (2:0, 3:3), а во втором уступила венскому "Рапиду" (1:1, 0:1).
В последний раз железнодорожники встречались с австрийской командой на групповом этапе Лиги Европы сезона-2011/12. Тогда "Локомотив" дважды переиграл "Штурм" (2:1, 3:1). "Зальцбург" встречался с клубом из России в сезоне-2016/17. На групповом этапе Лиги Европы австрийская команда играла с "Краснодаром" - российский клуб в гостях одержал победу со счетом 1:0, домашняя игра закончилась вничью (1:1).
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|15-4
|12
|2
|Атлетико
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|4
|Зальцбург
|4
|0
|1
|3
|7-14
|1