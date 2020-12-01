Совет World Athletics намерен в 16-й раз рассмотреть вопрос о статусе ВФЛА

Ожидается, что 2 декабря возьмет слово глава рабочей группы World Athletics норвежец Руне Андерсен, который расскажет членам совета о том, чем жила российская легкая атлетика последние четыре месяца, и что чиновникам ВФЛА нужно еще сделать, чтобы хоть на шаг приблизить свою организацию к восстановлению международного статуса. Руководство World Athletics, заслушав доклад Андерсена, после недолгого совещания вынесет свой вердикт, который по традиции затем донесут до общественности сам Руне и президент Ассоциации Себастьян Коу.

ТАСС, 1 декабря. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем очередном заседании, которое пройдет с 1 по 2 декабря, в 16-й раз за последние пять лет намеревается рассмотреть вопрос о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишена членства с ноября 2015 года. Из-за пандемии коронавируса заседание на этот раз пройдет в формате видеоконференции.

На возвращение ВФЛА членства в международной ассоциации по итогам декабрьского заседания рассчитывать не приходится. Это связано с тем, что у Всероссийской федерации легкой атлетики до сих пор нет полноценной дорожной карты выхода из кризиса, которую та должна предоставить совету до 1 марта 2021 года. Однако ряд вопросов, очень важных для отечественной легкой атлетики, будет рассмотрен на декабрьском заседании.

Российские легкоатлеты начали готовиться к новому сезону еще в октябре, сейчас спортсмены совместно со своими тренерами и менеджерами составляют календари зимних выступлений. При этом очень важно знать, вернет ли World Athletics российским спортсменам право выступать на международных стартах в нейтральном статусе, которого они были лишены весь 2020 год. Ранее World Athletics заявляла, что заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом по восстановлению ВФЛА.

Также на ближайшем совете должен быть рассмотрен вопрос о квоте нейтральных легкоатлетов из России, которые получат право выступить на крупнейших стартах следующего сезона, включая Олимпийские игры в Токио. На 2020 год World Athletics определила России квоту в 10 спортсменов, которая так и не была использована из-за отсутствия нейтрального статуса у атлетов.

Совет World Athletics на своем последнем в этом году заседании также намерен определиться с кандидатурой своего второго независимого эксперта, который будет на постоянной основе работать в России и контролировать деятельность нового руководства ВФЛА, президентом которой в понедельник стал генеральный директор компании "Скоростные магистрали", входящей в структуру РЖД, Петр Иванов. Первым экспертом в конце сентября стала бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.