Чемпион мира Иверсен поддержал Клебо и пропустит два этапа КМ и "Тур де Ски"

ТАСС, 1 декабря. Двукратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в декабре, а также многодневку "Тур де Ски", которая запланирована на январь. Об этом он сообщил норвежской телерадиокомпании NRК .

Олимпийский чемпион Клебо отказался от участия в этапах КМ по лыжным гонкам до конца года

Ранее о своем решении пропустить декабрьские этапы из-за опасений, вызванных пандемией коронавируса, заявил трехкратный олимпийский чемпион и партнер Иверсена по сборной Норвегии Йоханнес Клебо.

"Я поддерживаю Йоханнеса и не буду выступать до Рождества, - сказал Иверсен. - Также меня не будет на "Тур де Ски".

На первом этапе Кубка мира Иверсен стал третьим в спринте классическим стилем и гонке преследования. Второй этап пройдет в Давосе с 12 по 13 декабря, третий - в Дрездене (19-20 декабря). "Тур де Ски" состоится в Италии и Швейцарии с 1 по 10 января.

Иверсену 29 лет, он является чемпионом мира 2019 года в эстафете и командном спринте классическим стилем.