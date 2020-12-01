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Летние неолимпийские виды спорта

Капитан сборной Аргентины по регби отстранен за расистские сообщения семилетней давности

Помимо Пабло Матеры, от работы с командой отстранены Гвидо Петти и Сантьяго Сокино
Пабло Матера, 2015 год AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Пабло Матера, 2015 год
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 1 декабря. Капитан сборной Аргентины по регби Пабло Матера отстранен от команды из-за расистских высказываний в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Аргентинского регбийного союза (UAR).

Матера также был лишен капитанской повязки. Помимо него, от работы с командой отстранены Гвидо Петти и Сантьяго Сокино. В отношении регбистов будет инициировано дисциплинарное разбирательство.

Речь идет о расистских высказываниях, опубликованных спортсменами в социальных сетях в период с 2011 по 2013 год.

Матере 27 лет, он провел 62 игры в составе национальной команды.

6 декабря сборная Аргентины должна сыграть матч Кубка трех наций против команды Австралии.

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