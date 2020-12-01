Международная парусная регата вокруг острова Хайнань стартовала в китайском городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Старт 11-й Международной парусной регаты вокруг острова Хайнань состоялся в порту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Торжественная церемония состоялась 29 ноября. Как сообщили организаторы, регата этого года впервые в истории пройдет без остановок. Участие в ней принимают 33 яхты.

Протяженность гонки составляет 580 морских миль (порядка 1 073 км). Она продлится до 4 декабря.

Международная парусная регата вокруг острова Хайнань проводится ежегодно с 2010 года. Как правило, соревнования проходят весной, однако из-за пандемии гонка этого года была перенесена.

В 2019 году местные власти представили план развития яхтенного туризма на территории провинции Хайнань, согласно которому между островом и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта. Компетентные ведомства создают благоприятные условия и эффективную законодательную основу для бизнеса в этой сфере. Одна из целей - создать на острове развитый международный центр яхтенного туризма.