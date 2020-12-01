Проект стадиона для регби к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Проект тренировочного стадиона для регби с легкоатлетическими дорожками, который будет находиться на территории Деревни Всемирной летней Универсиады студентов 2023 года в Екатеринбурге, успешно прошел государственную строительную экспертизу. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

"Результат проведенной экспертизы: положительное заключение", - говорится в карточке реестра.

Тренировочное поле для регби, футбола и легкой атлетики - один из спортивных объектов Универсиады-2023, который разместится непосредственно на территории Деревни Универсиады в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Вместе с ним на территории Деревни появятся дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов и медицинский центр. Деревня спортсменов разместится на площади в более 230 тыс. кв. м.

Подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге также предусматривает строительство Академии волейбола имени Николая Карполя, футбольного центра, дворца самбо и дворца дзюдо.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.