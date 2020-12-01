В Госдуме считают, что новое руководство способно вывести ВФЛА из кризиса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) способно помочь организации выйти из затяжного кризиса. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В понедельник прошла отчетно-выборная конференция ВФЛА, в ходе которой президентом организации был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали", президент Федерации триатлона России Петр Иванов.

"Это приятная и долгожданная новость для всех: для самих спортсменов и для людей, которым небезразлична легкая атлетика, - сказал Пайкин. - Надеюсь, выбор нового президента ВФЛА станет отправной точкой для выхода нашей легкой атлетики из затяжного кризиса. Петр Иванов - достойный кандидат, обладающий большим опытом спортивного менеджера, он вступил в должность не в самое легкое время для российской легкой атлетики. Предстоит решить много серьезных проблем как внутри страны, так и с международными организациями".

"Искренне желаю Петру Валерьевичу успехов и удачи в его работе. Надеюсь, новый президент ВФЛА оправдает наши надежды, и у него получится возродить легкую атлетику, ведь мы всегда были лидерами в этом виде спорта", - добавил собеседник агентства.