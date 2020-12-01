Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

ТАСС, 1 декабря. Тест на коронавирус семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Льюиса Хэмилтона показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды "Мерседес", которую представляет британец.

На прошлой неделе он сдал три теста, результаты которых были отрицательными, но в понедельник почувствовал легкие симптомы заболевания. После этого он еще раз прошел тест, по результатам которого было выявлено заражение. На данный момент он находится на карантине в Бахрейне. Все, кто был в контакте с британцем, также пройдут повторные тесты.

Хэмилтон стал третьим заразившимся коронавирусом пилотом в текущем сезоне "Формулы-1". Ранее инфекцией переболели мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл (оба - "Рейсинг Пойнт").

Британец пропустит ближайший этап чемпионата - Гран-при Сахира, который пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря. По итогам 15 этапов Хэмилтон занимает первое место с 332 очками, досрочно став чемпионом. Он повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу титулов.