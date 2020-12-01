Встреча Нурмагомедова и президента UFC Уайта будет носить деловой характер

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Встреча обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова и президента организации Дэйны Уайта будет носить деловой характер. Об этом ТАСС рассказал менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Это будет деловая встреча", - сказал Магомедов.

Ранее сообщалось о том, что Нурмагомедов и Уайт проведут встречу. Президент UFC отмечал, что она может пройти в ближайшее время в Абу-Даби.

Нурмагомедов в октябре завершил карьеру. Уайт после этого неоднократно говорил, что уговорит россиянина вернуться.