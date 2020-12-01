Буханов: стратегия развития спорта усовершенствует антидопинговую систему в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года является структурным элементом построения национальной антидопинговой системы как модели настоящего чистого спорта. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

Правительство РФ в конце ноября утвердило стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Согласно распоряжению, Министерство спорта РФ в течение месяца должно совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями разработать и внести в правительство план мероприятий по реализации стратегии.

"Совершенствование механизмов борьбы с допингом в спорте и развитие антидопингового обеспечения является одним из приоритетных направлений развития сферы физической культуры и спорта, которые указаны в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. И это, безусловно, очень важно. Документ является структурным элементом построения национальной антидопинговой системы как модели настоящего чистого спорта. Если мы говорим о нулевой терпимости к допингу, об изменении ментальности, то как раз это и является свидетельством высокой ответственности и вовлеченности государства в эту область", - подчеркнул Буханов.

"В стратегии отражены все ключевые аспекты в сфере антидопинговой работы: совершенствование правовых механизмов, обязательное тестирование, развитие научной и просветительской работы, и такой комплексный подход позволяет позитивно смотреть на перспективы развития антидопинговой культуры. Чтобы разработать конкретные шаги в этой области, требуется время, и мы не можем сделать это в отрыве от действительности - без учета эпидемиологической, экономической и, что уж тут говорить, политической обстановки, связанной с решением CAS [Спортивного арбитражного суда]. Поэтому ко всем целям надо двигаться постепенно и совместными усилиями. Не стоит забывать, что антидопинговая работа - это не только работа агентства, но и всех участников спортивного движения", - заключил собеседник ТАСС.

Стратегия включает в себя 11 приоритетных направлений, которые охватывают профессиональный и любительский спорт, в их числе развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество и др. В рамках стратегии планируется отремонтировать и построить новые спортивные объекты в сельской местности, создать физкультурные центры для детей, модернизировать спортивные сооружения.

Предыдущая стратегия была утверждена в 2009 году и рассчитана до 2020 года. Важнейшими элементами предыдущей стратегии были названы обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Стратегия развития спорта до 2030 года разработана Министерством спорта РФ с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография".