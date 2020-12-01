МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ежегодная национальная теннисная премия "Русский кубок" состоится в 2021 году по итогам двух сезонов. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Премия "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса.

"Решили, что в этом году премии не будет, так как пандемия и половины соревнований не состоялось, - сказал Тарпищев. - [Даниил] Медведев и [Андрей] Рублев отлично выступили в этом сложном сезоне, но не будем же мы ради них двоих проводить? Устроим в следующем году, по итогам двух сезонов сразу".

В прошлом году Медведев получил "Русский кубок" в номинации "теннисист года". Командой прошлого сезона была признана мужская сборная России, дошедшая до финала Кубка Дэвиса.