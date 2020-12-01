Новый русский в "Формуле-1". Что мы знаем о Никите Мазепине

Карьеру в автоспорте Никита Мазепин, как и большинство пилотов, начал с картинга, когда ему было семь лет. Вначале особых успехов у него не было, но чем опытнее он становился, тем лучше были результаты. Мазепин часто приезжал на подиумы в международных гонках, но вот стать чемпионом в одном из классов у него не получилось, лучший результат — второе место. После картинга Мазепин отправился покорять формульные серии. В 2014 году он дебютировал в гонках с открытыми колесами, выступив на одном из этапов чемпионата MRF Challenge. В одной из четырех гонок он стал вторым, еще в двух финишировал в очковой зоне и в одной сошел. В 2015 году Мазепин выступил сразу в трех различных сериях — Toyota Racing Series, североевропейском кубке "Формула-Рено 2.0" и в еврокубке "Формула-Рено 2.0". Лишь раз Мазепину удалось добраться до подиума в гонках этих серий.

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Несмотря на не столь яркие выступления, в 2016 году Мазепин вошел в программу развития команды "Формулы-1" "Форс Индия". В том году россиянин выступал в европейской "Формуле-3", но опять не показал высоких результатов, заняв по итогам чемпионата только 20-е место. Чуть лучше получился для него сезон-2017 в "Формуле-3" — три подиума и десятое место в общем зачете. Переломным моментом в карьере Мазепина стал 2018 год. Работа с "Форс Индией" стала приносить результаты, пилот усовершенствовал свои навыки и стал бороться за победы в гонках. Сезон-2018 он провел в серии GP3, чемпионом которой ранее становился Даниил Квят. Мазепин одержал четыре победы и еще четырежды поднимался на пьедестал почета. По итогам чемпионата он стал вторым, уступив 16 очков французу Антуану Юберу. В следующем году сотрудничество Мазепина с "Форс Индией" прекратилось, а сам пилот поднялся ступенькой выше и перешел в "Формулу-2". Дебют получился сложным — всего 11 набранных очков и 18-е место по итогам чемпионата. Исходя из этого, никто не ждал от него прорыва и в 2020 году, но Мазепин смог удивить. Невзрачно проведя первые два этапа, россиянин впоследствии стал одним из ведущих и самых ярких гонщиков чемпионата. Он одержал две победы и еще четыре раза финишировал на подиуме, перед заключительным этапом сезона он занимает третье место в личном зачете.