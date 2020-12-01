РУСАДА к началу декабря досрочно выполнило годовой план допинг-тестирования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к началу декабря сумело досрочно выполнить годовой план допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"По состоянию на 30 ноября за 11 месяцев 2020 года РУСАДА отобрано 7 644 пробы при целевом годовом показателе 7 500 проб", - сказал Буханов.

"Не скрою, мы очень довольны тем, что показатели удалось выполнить. Изначальный плановый объем был выше - 11 тысяч проб, но необходимо учитывать, что по распоряжению Министерства финансов РФ мы сократили расходы на 10%, это вынудило нас уменьшить планы тестирования. Кроме того, пандемия существенно осложнила логистику, а весенне-летний период ознаменовался длительной остановкой тестирования", - продолжил собеседник ТАСС.

Допинг-тестирование российских спортсменов было приостановлено с 28 марта до 18 июня.

"Тем не менее с момента возобновления тестирования в июне мы от месяца к месяцу увеличивали количество проб. Даже в этот непростой осенний период", - заключил Буханов.