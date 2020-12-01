РУСАДА приступило к поиску кандидатов на пост генерального директора

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло конкурс на должность генерального директора организации. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"В соответствии с решением наблюдательного совета РУСАДА с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года проводится конкурс на замещение должности генерального директора РУСАДА", - говорится в заявлении организации.

С 28 августа 2020 года исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА является Михаил Буханов. В тот день Юрий Ганус был уволен с поста генерального директора организации, он занимал эту должность с августа 2017 года. На пост генерального директора агентства в 2017 году претендовало более 700 человек.