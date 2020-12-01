Алексей Олейник в 43 года заключил новый контракт с UFC

ТАСС, 1 декабря. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник заключил новое соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня подписал два контракта с UFC. Один - новый, улучшенный контракт с организацией, а второй - контракт на бой 20 февраля", - написал он.