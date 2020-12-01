Форвард московского "Динамо" Яшкин признан лучшим нападающим ноября в КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Чешский нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин назван лучшим форвардом прошедшего месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре Яшкин одержал с командой семь побед в 11 матчах, набрав в них 12 (7 шайб + 5 передач) очков. В матче против рижского "Динамо" (6:1) форвард оформил хет-трик, а также отметился дублями в ворота московского ЦСКА (4:3) и челябинского "Трактора" (2:4).

Лучшим голкипером стал чешский вратарь минского "Динамо" Доминик Фурх, одержавший с командой шесть побед в восьми играх, в одной встрече Фурх сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Всего по его воротам было нанесено 250 бросков, из которых голкипер отразил 93,6% с коэффициентом надежности 1,98.

Алексей Емелин из омского "Авангарда" признан лучшим защитником, он победил с клубом в семи матчах из девяти и набрал 5 (1+4) очков.

Лучшим новичком в ноябре КХЛ выбрала форварда нижегородского "Торпедо" Ивана Чеховича, набравшего 8 (2+6) очков в девяти матчах при показателе полезности "+2".