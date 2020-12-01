Сорокин: УЕФА примет окончательное решение о формате чемпионата Европы в марте

На данный момент в ряде европейских стран в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения по количеству зрителей на трибунах стадионов.

"У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны, - сказал Сорокин. - Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется".

"Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас (оргкомитета российской части чемпионата Европы - прим. ТАСС) и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта", - добавил гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы.

Ранее различные СМИ сообщали о возможности сокращения количества городов - хозяев турнира вплоть до одного. "Мы исходим из официальной позиции УЕФА о том, что все 12 городов продолжают подготовку. Никаких изменений в этой концепции нет", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли сокращение числа городов, в которых следующим летом пройдут матчи чемпионата Европы.

"Город готовится, продолжается планомерная подготовка. Это требует определенных усилий - это касается и транспорта, и туристического обслуживания, и безопасности. Это абсолютно нормальная подготовка, примеры которой мы уже видели в 2017 и 2018 годах. Пока можно констатировать, что город прекрасно понимает, как должна проходить подготовка, по всем вопросам имеется абсолютно конструктивная позиция города", - резюмировал Сорокин.

Формат чемпионата Европы

Проведение чемпионата Европы первоначально запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.