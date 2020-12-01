В матче "Севилья" - "Челси" VAR впервые в истории Лиги чемпионов будет работать удаленно

ТАСС, 1 декабря. Система видеоассистента рефери (VAR) впервые в истории Лиги чемпионов будет работать в удаленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Данный метод будет опробован 2 декабря в матче пятого тура группы Е, в котором сыграют досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф Лиги чемпионов "Севилья" (Испания) и "Челси" (Англия). Также в этой группе выступают "Краснодар" и французский "Ренн". После четырех туров в активе "Севильи" и "Челси" по 10 очков, "Краснодара" и "Ренна" - по одному.

Видеоассистенты будут располагаться в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Аналогичный метод централизованного расположения системы VAR применяется в большинстве внутренних чемпионатов, включая чемпионат России.

Ранее видеоассистенты находились на территории стадиона, где проходит встреча. Она также будет присутствовать в данном матче, но в качестве запасного варианта. В Ньоне за встречей будут наблюдать португальцы Тьягу Лопеш и Луиш Бранко, в случае необходимости их на стадионе смогут заменить итальянцы Паоло Валери и Чиро Карбоне.