{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Пропустивший из-за карантина этапы КМ бобслеист Гайтюкевич начнет сезон на Кубке Европы

Сборная России в полном составе не смогла принять участие в стартовых этапах Кубка мира из-за карантина по причине заражения тремя бобслеистами коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по бобслею пилот Ростислав Гайтюкевич, выигравший в феврале золотую и серебряную награды юниорского чемпионата мира - 2020, успешно прошел тестирование на коронавирус и готовится к выступлению на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Анна Макарова.

На эту тему
Лиха зима начало. Сборная России по бобслею стала очередной жертвой пандемии коронавируса

Первоначально планировалось, что Гайтюкевич откроет международный сезон двумя этапами Кубка мира в латвийской Сигулде, однако незадолго до старта вся сборная России по бобслею лишилась права выступать и была помещена на двухнедельный карантин по причине того, что три спортсмена заразились коронавирусом.

"Карантин для здоровых спортсменов завершился, Ростислав уже прошел несколько тестов на коронавирус и сейчас находится в Винтерберге, где с 5 по 6 декабря пройдет первый этап Кубка Европы по бобслею. Сегодня у Гайтюкевича запланирована первая тренировка", - заметила Макарова.

Третий и четвертый этапы Кубка мира по бобслею пройдут в австрийском Игльсе (12-13 декабря, 19-20 декабря).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента МОК
Выборы пройдут в Афинах в марте 2021 года
Читать полностью