Пропустивший из-за карантина этапы КМ бобслеист Гайтюкевич начнет сезон на Кубке Европы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по бобслею пилот Ростислав Гайтюкевич, выигравший в феврале золотую и серебряную награды юниорского чемпионата мира - 2020, успешно прошел тестирование на коронавирус и готовится к выступлению на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Анна Макарова.

Первоначально планировалось, что Гайтюкевич откроет международный сезон двумя этапами Кубка мира в латвийской Сигулде, однако незадолго до старта вся сборная России по бобслею лишилась права выступать и была помещена на двухнедельный карантин по причине того, что три спортсмена заразились коронавирусом.

"Карантин для здоровых спортсменов завершился, Ростислав уже прошел несколько тестов на коронавирус и сейчас находится в Винтерберге, где с 5 по 6 декабря пройдет первый этап Кубка Европы по бобслею. Сегодня у Гайтюкевича запланирована первая тренировка", - заметила Макарова.

Третий и четвертый этапы Кубка мира по бобслею пройдут в австрийском Игльсе (12-13 декабря, 19-20 декабря).