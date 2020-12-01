{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента МОК

Выборы пройдут в Афинах в марте 2021 года
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE / POOL
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE / POOL

ТАСС, 1 декабря. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Срок подачи заявок завершился 30 ноября.

Полномочия президента после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В случае переизбрания срок полномочий Баха составит четыре года.

Баху 66 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. 

Теги
Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
Формула-1
Новый русский в "Формуле-1". Что мы знаем о Никите Мазепине
Во вторник гонщик подписал контракт с командой "Хаас" и стал четвертым представителем России, который примет участие в "королевских автогонках"
Читать полностью