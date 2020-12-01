Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента МОК

ТАСС, 1 декабря. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Срок подачи заявок завершился 30 ноября.

Полномочия президента после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В случае переизбрания срок полномочий Баха составит четыре года.

Баху 66 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.