МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристы Степанова и Букин не примут участия в пятом этапе Кубка России в Москве

Ранее 21-летняя россиянка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии Гран-при в Москве, также она не смогла принять участие в нескольких этапах Кубка России из-за болей в спине.

"Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России", - сообщил собеседник агентства.

Также на пятом этапе Кубка России не смогут выступить чемпион Европы Дмитрий Алиев, чемпионы мира среди юниоров в парах Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро и серебряные призеры чемпионата Европы - 2019 в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Этап Кубка России пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в конце декабря в Челябинске.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.