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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене включена в международный пул допинг-тестирования на 2021 год

Восемь российских легкоатлетов в настоящее время входят в пул тестирования World Athletics на четвертый квартал 2020 года
Мария Ласицкене Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене включена в международный пул допинг-тестирования на 2021 год. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"World Athletics [Международная ассоциация легкоатлетических федераций] включила Марию Ласицкене в свой пул тестирования на следующий год", - сказала Назарова.

Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба) в настоящее время входят в пул тестирования World Athletics на четвертый квартал 2020 года.

Эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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