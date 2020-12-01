В Белоруссии на фоне пандемии отменили Рождественский турнир любителей хоккея

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Рождественский международный турнир среди любителей хоккея на приз президента Белоруссии в 2021 году не состоится в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Федерации хоккея Белоруссии.

"Успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский международный турнир на приз президента Беларуси в 2021 году не состоится. Причина, уже ставшая привычной для многих спортивных соревнований, - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация", - указывается в сообщении.

В федерации напомнили, что в нынешнем году многие престижные турниры были отменены по причине распространения коронавируса. "Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене", - отметили в организации.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Белоруссии ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда президента Белоруссии, возглавляемая Александром Лукашенко, 13 раз выигрывала Рождественский турнир. Команда России трижды становилась победителем турнира. Всего за историю проведения турнира в нем принимали участие любители хоккея из более чем 30 стран.