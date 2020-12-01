Большунов: отказ Клебо от участия в Кубке мира стал большой потерей для лыжных гонок

ТАСС, 1 декабря.Отказ норвежца Йоханнеса Клебо от выступлений на этапах Кубка мира 2020 года будет большой потерей для всего сообщества лыжных гонок. Такое мнение высказал россиянин Александр Большунов, комментарий которого приводит норвежский телеканал TV2 .

30 ноября 24-летний Клебо объявил о приостановке выступлений до конца года из-за опасений заразиться коронавирусом во время соревнований. На протяжении двух последних сезонов Большунов и Клебо были конкурентами за победу в Кубке мира. В сезоне-2018/19 лучшим стал норвежец, в прошлом сезоне победа осталась за россиянином.

"Это стало неожиданностью, особенно после того, как мы провели первый этап Кубка мира. Это будет большая потеря не только для всех поклонников, но и для телезрителей и всего сообщества лыжных гонок: мы все хотим соревноваться с лучшими, и поэтому его не хватает. Я надеюсь, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и Клебо вернется на "Тур де Ски". Береги себя, чтобы мы скоро могли снова встретиться", - сказал Большунов.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2018/19. В досрочно завершившемся из-за коронавируса сезоне-2019/20 он занял второе место в общем зачете, уступив Большунову.