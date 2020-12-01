Мусаев: футболисты "Ренна" будут дополнительно мотивированы в матче ЛЧ с "Краснодаром"

ТАСС, 1 декабря. Футболисты французского "Ренна" будут дополнительно мотивированы в матче Лиги чемпионов с "Краснодаром". Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер российского клуба Мурад Мусаев.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Ренном" пройдет в среду. Матч первого тура во Франции завершился вничью со счетом 1:1.

"Я посмотрел много матчей "Ренна" - это хорошая команда. В матче с "Челси" (1:2) им не повезло, они никак не заслуживали поражения. Думаю, что завтра они будут дополнительно мотивированы. По сравнению с первым матчем команда почти не изменилась", - отметил Мусаев.

"Нас ждет ключевой матч с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Настрой на него максимальный, у нас нет времени жить вчерашним днем. В спорте всегда бывают тяжелые моменты, все наши мысли только о "Ренне" и о том, как пройти дальше в Европе", - добавил главный тренер "Краснодара".

"Краснодар" после четырех туров набрал одно очко в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, а российские команды не могут одержать победу в еврокубках на протяжении 16 матчей. "Мы понимаем, что Лига чемпионов - это ориентир, наверное, нам всем нужно учесть, что больше не нужно входить в сезон, когда нет полноценной подготовки. Чтобы поддерживать такой высокий темп, нужна большая скамейка, но никто не знал, что будет такое большое количество травм и болезней. Каждый матч несет огромную пищу для нашего прогресса, нужно сделать выводы, чтобы стать еще сильнее", - заключил Мусаев.

"Краснодар" и "Ренн" набрали по одному очку, испанская "Севилья" и английский "Челси" - по десять.