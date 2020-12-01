УЕФА опубликовал список 50 кандидатов на попадание в сборную года по версии болельщиков

ТАСС, 1 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список кандидатов в команду года, который представлен на сайте организации.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА продлится до января. В команду года войдут 11 игроков. Также впервые будет сформирована женская команда года, в которую вошли 50 номинанток.

В списке голкиперов представлены Алиссон ("Ливерпуль"), Антони Лопеш ("Лион"), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

На позицию защитника в команде года претендуют Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все - "Бавария"), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Хуан Бернат, Преснель Кимпембе, Маркиньос (все - ПСЖ), Анхелиньо, Дайо Упамекано (оба - "Лейпциг"), Ханс Хатебур ("Аталанта"), Серхио Рамос ("Реал"), Стефан де Врей ("Интер"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Тьяго Силва (ПСЖ, "Челси").

На лучшего полузащитника в команде года номинированы Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Уссем Ауар ("Лион"), Эвер Банега ("Севилья", "Аш-Шабаб"), Николо Барелла ("Интер"), Кингсли Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Алехандро Гомес, Йосип Иличич ("Аталанта"), Кай Хаверц ("Байер", "Челси"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

В список лучших нападающих вошли Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Анхель ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все - ПСЖ), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Серж Гнабри, Роберт Левандовский (оба - "Бавария"), Садио Мане, Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").