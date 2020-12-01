Отец Мазепина заявил, что гордится переходом сына в "Формулу-1"

ХАРТУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин гордится переходом сына Никиты Мазепина в команду "Хаас", выступающую в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом Мазепин-старший заявил журналистам.

Во вторник было объявлено о подписании 21-летним Мазепиным многолетнего соглашения с "Хаасом".

"Я, конечно, очень рад за своего сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты. Он начал, когда ему было шесть лет, сейчас ему 21 год. Это были 15 трудных лет. Я рад за него, он молодец, горжусь им. Я думаю, он прошел все категории - картинг, "Формулу-3", "Формулу-2" и теперь "Формула-1" - логичное завершение", - сказал Мазепин.

Мазепин является председателем совета директоров "Уралхима", заместителем председателя совета директоров компании "Уралкалий" - одного из ведущих мировых производителей и экспортеров калия.