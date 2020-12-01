Сборная Норвегии не будет участвовать в этапах Кубка мира по лыжным гонкам до конца года

ХЕЛЬСИНКИ, 1 декабря. /ТАСС/. Команда Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира в 2020 году и может пропустить многодневку "Тур де Ски" в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила Норвежская ассоциация лыжных гонок.

В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

"Комитет [ассоциации] по лыжным гонкам на встрече с руководством сборной в понедельник принял решение, что сборная Норвегии не будет участвовать в этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что при нынешней ситуации "участие норвежцев в "Тур де Ски" также не будет планироваться". "Это сложное решение, но после основательной внутренней дискуссии мы посчитали, что оно правильное, исходя из текущей ситуации", - сказал глава комитета по лыжным гонкам Турбьерн Скугстад.

Приоритетом для норвежской команды остается чемпионат мира в Оберстдорфе 23 февраля - 7 марта, отметили в сборной.

Ранее о своем решении пропустить декабрьские этапы Кубка мира из-за опасений, вызванных риском заражения коронавирусом, заявили трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо и его партнер по команде, чемпион мира Эмиль Иверсен .