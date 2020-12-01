Нурмагомедов назвал включение ММА в Олимпиаду одной из своих главных задач

ТАСС, 1 декабря. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что включение смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр является одной из его приоритетных задач на ближайшие годы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Узбекистане.

Нурмагомедов планирует встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом с целью обсуждения вопроса включения ММА в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. "Включение ММА в Олимпиаду - одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА", - сказал Нурмагомедов.

Боец считает, что существуют определенные препятствия для включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр. "Единственный вопрос в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, интереса для телевидения, думаю, что если ММА войдет в программу Олимпиады, то по интересу будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой", - добавил он.

В октябре после боя против американца Джастина Гэтжи Нурмагомедов завершил спортивную карьеру. Всего на счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения в ММА.