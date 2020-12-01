Женская сборная России обыграла команду Турции в заключительном матче квалификации ЧЕ-2022

ТАСС, 1 декабря. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Турции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счетом 2:1. Встреча прошла в турецком городе Манавгат на стадионе "Арслан Зеки Демирджи".

В составе сборной России голы забили Анна Беломытцева (29-я минута) и Марина Федорова (45+1). У турчанок отличилась Дерья Архан (56).

Предыдущий матч между командами прошел 27 октября 2020 года в Москве на "Сапсан-Арене", тогда команда России победила со счетом 4:2. Сборная России ранее гарантировала себе второе место в группе A. Россиянки набрали 24 очка в десяти матчах. Лидируют футболистки из Нидерландов (27 очков в девяти матчах), далее идут команды Словении (12), Косова (10), Турции (5) и Эстонии (1).

Напрямую на чемпионат Европы выйдут три лучшие сборные, занявшие в группах вторые места. Остальные команды проведут стыковые матчи.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.