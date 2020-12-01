"Авангард" девятый раз подряд дома обыграл "Ак Барс". Зарипов провел 750-й матч в КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Омский "Авангард" дома обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Оливер Каски (2-я минута), Корбэн Найт (34) и Вилле Покка (36).

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, который появился в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

Капитан казанского клуба Данис Зарипов провел 750-й матч в КХЛ. По количеству игр в лиге он занимает третье место, уступая Сергею Мозякину (810) и Евгению Бирюкову (812). Форвард помимо "Ак Барса" выступал за магнитогорский "Металлург", за это время он набрал 659 очков (285 шайб + 374 передачи).

Омский клуб в девятый раз подряд переиграл "Ак Барс" на своей арене, клуб одержал шестую победу кряду в КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 46 очков, "Ак Барс" лидирует, имея в активе 48 очков в 33 играх. В следующем матче "Авангард" 6 декабря на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", казанский клуб 3 декабря в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома обыграл "Сочи" со счетом 2:0, а новосибирская "Сибирь" на своем льду победила с таким же счетом московский "Спартак".