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Биатлон

Биатлониста Шопина дисквалифицировали на год за нарушение спортивной дисциплины

Ранее спортсмен был исключен из основного состава сборной страны
Юрий Шопин Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Юрий Шопин
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), глава дисциплинарного комитета организации Алексей Нуждов.

Ранее Шопин был исключен из основного состава сборной страны.

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины", - сказал Нуждов.

О принятом решении СБР уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года. В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 - 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия).

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