СМИ: футболисту "Локомотива" Смолову предстоит операция на ключице

ТАСС, 1 декабря. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Федор Смолов вылетел в Рим, где ему предстоит перенести операцию на ключице. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Как сообщает издание, хирургическое вмешательство является плановым и не связано с травмой ноги, которую Смолов получил 8 ноября в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" (1:5). Ожидается, что к зимним сборам команды игрок полностью восстановится и возобновит работу в общей группе.

В июле 2020 года Смолов вернулся в "Локомотив" из испанской "Сельты", где находился в аренде. В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил три гола.