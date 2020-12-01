Фомина: женская сборная России по футболу провела отборочный турнир ЧЕ-2022 на максимуме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России показала максимум в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2022 года. Об этом ТАСС рассказала главный тренер российской сборной Елена Фомина.

Сборная России заняла второе место в группе, одержав восемь побед и потерпев два поражения от команды Нидерландов (0:2, 0:1).

"На мой взгляд, в отборочном цикле мы выступили на максимуме, решили определенные задачи. Мы проиграли только два матча сборной Нидерландов, это плохо, на сегодняшний день нам с ними тяжело бороться. Мы проиграли с минимальным счетом, старались пропускать по минимуму. Где-то играли на победу, но складывается так, что пока мы не готовы этого делать", - отметила Фомина.

Во вторник россиянки в заключительной встрече отборочного турнира обыграли команду Турции со счетом 2:1. "Сегодня мы готовились к тому, что будет очень тяжелый матч. Девчонки молодцы, забили два мяча в первом тайме, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта, и началась нервозность. Но при этом мы продолжали создавать моменты, сегодня нас опять подвела реализация. В целом результатом довольны, сборная Турции для нас оказалась самым сильным соперником в группе после команды Нидерландов", - добавила собеседница агентства.

Фомина подчеркнула, что в стыковых матчах за выход на чемпионат Европы российские футболистки не ожидают легкой прогулки. "Стыковые матчи у нас в апреле, с 17 по 24 февраля у нас планируется один сбор. Хочется, чтобы перед стыковыми матчами у нас было больше времени на подготовку. Речь идет об имидже и престиже России, нам необходимо попадать в финальную часть чемпионата Европы", - заключила главный тренер женской сборной России.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.