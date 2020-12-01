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Массовый спорт

Представители Минспорта России и Белоруссии проведут заседание в Москве

Заседание состоится с 2 по 3 декабря

ТАСС, 1 декабря. Министерство спорта РФ и Министерство спорта и туризма Белоруссии проведут заседание рабочей группы Союзного государства по вопросу медико-биологического и научно-методического обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Заседание состоится с 2 по 3 декабря в Москве.

"Участники заседания в Москве обсудят и согласуют концепцию программы "Создание цифровой платформы диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей", состав, этапы работы и мероприятия по ее ресурсному обеспечению. Помимо этого, пройдет обсуждение состава оборудования для выполнения научно-исследовательской работы и комплектации мобильных центров отбора спортивно одаренных детей, а также объемов финансирования для реализации программы", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов, заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Барауля, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная, а также члены коллегий двух министерств и приглашенные участники.

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