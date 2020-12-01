Московское "Динамо" уступило "Металлургу" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступило магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:6. Матч прошел в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 268 зрителей.
В составе "Металлурга" голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У "Динамо" отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).
"Металлург" прервал двухматчевую победную серию "Динамо" и продлил свою до трех игр.
"Динамо" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. "Металлург" занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" в тот же день примет петербургский СКА.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) - 5:1;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Минск) - 1:5;
- "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 2:0;
- ЦСКА (Москва) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|33
|21
|2
|2
|0
|3
|5
|110-67
|53
|2
|СКА
|32
|18
|1
|1
|3
|1
|8
|98-73
|44
|3
|Локомотив
|31
|15
|3
|2
|1
|3
|7
|88-55
|44
|4
|Динамо Мн
|30
|11
|5
|2
|1
|1
|10
|86-80
|39
|5
|Динамо М
|31
|14
|3
|0
|2
|2
|10
|90-83
|38
|6
|Спартак
|31
|10
|3
|1
|2
|4
|11
|81-86
|34
|7
|Йокерит
|25
|12
|2
|1
|1
|1
|8
|83-59
|32
|8
|Северсталь
|31
|10
|3
|2
|1
|1
|14
|66-86
|32
|9
|Витязь
|31
|10
|2
|3
|1
|1
|14
|88-91
|32
|10
|Сочи
|31
|7
|1
|0
|2
|3
|18
|59-101
|21
|11
|Динамо Р
|29
|2
|1
|1
|2
|2
|21
|48-92
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|33
|16
|2
|4
|1
|3
|7
|99-77
|48
|2
|Авангард
|31
|19
|1
|0
|3
|3
|5
|91-59
|46
|3
|Салават Юлаев
|33
|13
|3
|4
|1
|2
|10
|99-88
|43
|4
|Трактор
|32
|17
|2
|1
|1
|1
|10
|85-65
|42
|5
|Металлург
|33
|15
|0
|4
|1
|3
|10
|91-78
|42
|6
|Автомобилист
|30
|13
|3
|1
|3
|3
|7
|91-78
|40
|7
|Торпедо НН
|31
|9
|2
|3
|1
|3
|13
|85-92
|32
|8
|Сибирь
|32
|13
|1
|0
|3
|0
|15
|83-89
|31
|9
|Барыс
|28
|8
|3
|1
|2
|3
|11
|60-75
|29
|10
|Амур
|33
|8
|3
|1
|2
|0
|19
|73-100
|26
|11
|Нефтехимик
|31
|8
|1
|1
|0
|0
|21
|72-112
|20
|12
|Куньлунь
|31
|6
|0
|0
|1
|3
|21
|67-107
|16