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КХЛ

Московское "Динамо" уступило "Металлургу" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:6
Игроки "Металлурга" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Игроки "Металлурга"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступило магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:6. Матч прошел в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 268 зрителей.

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В составе "Металлурга" голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У "Динамо" отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).

"Металлург" прервал двухматчевую победную серию "Динамо" и продлил свою до трех игр.

"Динамо" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. "Металлург" занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" в тот же день примет петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) - 5:1;
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Минск) - 1:5;
  • "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 2:0;
  • ЦСКА (Москва) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ.
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА332122035110-6753
2СКА32181131898-7344
3Локомотив31153213788-5544
4Динамо Мн301152111086-8039
5Динамо М311430221090-8338
6Спартак311031241181-8634
7Йокерит25122111883-5932
8Северсталь311032111466-8632
9Витязь311023111488-9132
10Сочи31710231859-10121
11Динамо Р29211222148-9212
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс33162413799-7748
2Авангард31191033591-5946
3Салават Юлаев331334121099-8843
4Трактор321721111085-6542
5Металлург331504131091-7842
6Автомобилист30133133791-7840
7Торпедо НН31923131385-9232
8Сибирь321310301583-8931
9Барыс28831231160-7529
10Амур33831201973-10026
11Нефтехимик31811002172-11220
12Куньлунь31600132167-10716
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