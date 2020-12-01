Московское "Динамо" уступило "Металлургу" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступило магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:6. Матч прошел в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 268 зрителей.

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В составе "Металлурга" голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У "Динамо" отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).

"Металлург" прервал двухматчевую победную серию "Динамо" и продлил свою до трех игр.

"Динамо" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. "Металлург" занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" в тот же день примет петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня: