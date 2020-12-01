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Лига чемпионов

"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Ранее шансов на выход в плей-офф лишились другие российские клубы - "Краснодар" и "Зенит"
Мергим Бериша (в центре) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Мергим Бериша (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе гостей дублем отметился Мергим Бериша (28-я, 41-я минуты), еще один мяч забил Карим Адейеми (81). У "Локомотива" отличился Антон Миранчук (79, пенальти).

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В перерыве главный тренер "Локомотива" Марко Николич произвел тройную замену: на поле вышли Владислав Игнатьев вместо Слободана Райковича, Антон Миранчук вместо Виталия Лысцова и Максим Мухин вместо Виталия Лисаковича. На 80-й минуте желтую карточку получил защитник железнодорожников Мурило, из-за чего он пропустит матч шестого тура. На 89-й минуте был заменен Зе Луиш, получивший травму, вместо него вышел Франсуа Камано.

"Локомотив" перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф. Лидирует в группе германская "Бавария" (12), которая ранее досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" располагается на третьем месте (4). Позднее во вторник в рамках пятого тура состоится матч "Атлетико" - "Бавария".

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Российские команды по-прежнему не могут победить в основной стадии Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В последний раз это случилось 27 ноября 2019 года, когда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. "Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов с сентября прошлого года. В первом туре группового этапа турнира сезона-2019/20 железнодорожники обыграли германский "Байер" со счетом 2:1. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба ("Локомотив", "Зенит" и "Краснодар"), все лишились шансов на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" - с "Зальцбургом", оба матча пройдут 9 декабря. 

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария440015-412
2Атлетико41214-75
3Зальцбург511310-154
4Локомотив50325-83
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