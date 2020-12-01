"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В составе гостей дублем отметился Мергим Бериша (28-я, 41-я минуты), еще один мяч забил Карим Адейеми (81). У "Локомотива" отличился Антон Миранчук (79, пенальти).

В перерыве главный тренер "Локомотива" Марко Николич произвел тройную замену: на поле вышли Владислав Игнатьев вместо Слободана Райковича, Антон Миранчук вместо Виталия Лысцова и Максим Мухин вместо Виталия Лисаковича. На 80-й минуте желтую карточку получил защитник железнодорожников Мурило, из-за чего он пропустит матч шестого тура. На 89-й минуте был заменен Зе Луиш, получивший травму, вместо него вышел Франсуа Камано.

"Локомотив" перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф. Лидирует в группе германская "Бавария" (12), которая ранее досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" располагается на третьем месте (4). Позднее во вторник в рамках пятого тура состоится матч "Атлетико" - "Бавария".