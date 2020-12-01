"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе гостей дублем отметился Мергим Бериша (28-я, 41-я минуты), еще один мяч забил Карим Адейеми (81). У "Локомотива" отличился Антон Миранчук (79, пенальти).
В перерыве главный тренер "Локомотива" Марко Николич произвел тройную замену: на поле вышли Владислав Игнатьев вместо Слободана Райковича, Антон Миранчук вместо Виталия Лысцова и Максим Мухин вместо Виталия Лисаковича. На 80-й минуте желтую карточку получил защитник железнодорожников Мурило, из-за чего он пропустит матч шестого тура. На 89-й минуте был заменен Зе Луиш, получивший травму, вместо него вышел Франсуа Камано.
"Локомотив" перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф. Лидирует в группе германская "Бавария" (12), которая ранее досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" располагается на третьем месте (4). Позднее во вторник в рамках пятого тура состоится матч "Атлетико" - "Бавария".
Российские команды по-прежнему не могут победить в основной стадии Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В последний раз это случилось 27 ноября 2019 года, когда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. "Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов с сентября прошлого года. В первом туре группового этапа турнира сезона-2019/20 железнодорожники обыграли германский "Байер" со счетом 2:1. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба ("Локомотив", "Зенит" и "Краснодар"), все лишились шансов на выход в плей-офф.
В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" - с "Зальцбургом", оба матча пройдут 9 декабря.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|15-4
|12
|2
|Атлетико
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Зальцбург
|5
|1
|1
|3
|10-15
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3