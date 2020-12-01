Дворкович: "Локомотиву" в матче ЛЧ против "Зальцбурга" не хватило уверенности в себе

"Обидно, что "Локомотив" играл вторым номером. Понятно, что состав, особенно в первом тайме, был далек от оптимального и травмы ведущих игроков сказались. Мне в целом понравилось, как сработали замены, в том числе не так уж плохо сыграл вышедший на поле молодой игрок Мухин, да, у него были проблемы с физикой, но такой опыт в любом случае бесценен, несколько минут он действительно играл очень хорошо", - сказал Дворкович.

"Главное, чего не хватило "Локомотиву", так это уверенности в себе. Команда пока не готова к соперничеству на высоком уровне. Этот сезон можно считать тренировочным. Думаю, приобретенный опыт скажется в следующем сезоне, в котором команда сможет показать очень высокие результаты", - считает он.

При этом Дворкович отметил, что "Локомотив" способен обыграть германскую "Баварию" в матче шестого тура через неделю. "Как "Шахтер" сегодня обыграл "Реал", так и "Локомотив" может обыграть "Баварию". Нужно просто готовиться к каждому матчу, играть в полную силу и растить новое поколение. Опыт, который приобретают молодые игроки "Локомотива" в таких матчах, важнее результата отдельно взятого матча, то, что происходит сейчас в нашем футболе, менее важно, чем тот опыт, который приобретает молодежь для будущего", - сказал он.

Также Дворкович не стал проводить параллели между поражениями российских команд в еврокубках и лимитом на легионеров в национальном чемпионате. "Я к этому [лимиту] отношусь спокойно, потому что клубы, которые сегодня думают о будущем, подтягивают молодежь уже сейчас. В ЦСКА половина состава - игроки, которые прошли школу ЦСКА, в "Локомотиве" мы видим, что тот же Мухин пришел из "Казанки" и сейчас подтягивается к основному составу. Нужно заниматься этим, а не думать о формальных правилах, о регулировании и так далее, главное - растить своих игроков", - сказал он.