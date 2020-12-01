Тренер "Зальцбурга" считает, что клуб провел против "Локомотива" одну из лучших игр в ЛЧ

Во вторник "Локомотив" на своем поле со счетом 1:3 проиграл австрийской команде и лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Матч против московского "Локомотива" получился для австрийского "Зальцбурга" одним из лучших на групповом этапе Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это был фантастический матч, мы играли очень хорошо с мячом и без мяча. Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов. Мы всегда стремимся быть лучше нашего соперника в том, что касается бега и борьбы. Сегодня мы снова сделали это, жаль, что мы не забили больше голов", - сказал Марш.

В матче первого тура группового этапа "Зальцбург" и "Локомотив" сыграли со счетом 2:2 в Австрии. В таблице группы А лидирует германская "Бавария" (12), далее идут испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" (4) и "Локомотив" (3).

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" - с "Зальцбургом", оба матча пройдут 9 декабря.