"Краснодар" и "Зенит" проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

Обе российские команды набрали после четырех туров по одному очку и уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В пятом туре "Краснодар" и "Зенит" встретятся с прямыми конкурентами в борьбе за третье место в своих группах, дающее право сыграть в весенней части Лиги Европы. "Краснодар" и "Ренн" первый матч между собой завершили со счетом 1:1. В случае победы в среду российская команда за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов гарантирует себе третье место, а в случае поражения лишится всех шансов на него.

Если игра закончится со счетом 0:0, то "Краснодар" благодаря голу, забитому на чужом поле, перед последним туром окажется в турнирной таблице группы E выше французской команды. Если встреча завершится результативной ничьей, то "Ренн" опередит коллектив Мурада Мусаева. Матч начнется в 20:55 мск. В последнем туре "Краснодар" на выезде сыграет с английским "Челси", а "Ренн" примет испанскую "Севилью".

"Нас ждет ключевой матч с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Настрой на него максимальный, у нас нет времени жить вчерашним днем. В спорте всегда бывают тяжелые моменты, все наши мысли только о "Ренне" и о том, как пройти дальше в Европе", - отметил Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

"Зенит" же после четырех туров является явным аутсайдером группы F. Команда из Санкт-Петербурга в первом туре уступила "Брюгге" на своем поле со счетом 1:2, после чего российский и бельгийский коллективы набрали по одному очку за домашние ничьи с итальянским "Лацио". "Брюгге" в случае победы над "Зенитом" сохранит шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.

Команда из Санкт-Петербурга лишится шансов на третье место даже в случае ничейного исхода встречи в Бельгии. Более того, "Зениту" для того, чтобы обойти "Брюгге" в турнирной таблице, будет недостаточно победы со счетом 1:0. В таком случае команды наберут после пяти туров по четыре очка, но бельгийцы окажутся выше за счет большего количества голов, забитых в гостевом матче между этими командами. Если "Зенит" одержит победу, то судьба третьего места в группе решится в заключительном туре, когда петербуржцы примут германскую "Боруссию" (Дортмунд), а "Брюгге" отправится в гости к "Лацио".

Участие Дзюбы в матче с "Брюгге" под вопросом

"Зенит" после 16 туров чемпионата России занимает первое место, далее идут "Спартак" и ЦСКА. Все три команды набрали по 32 очка, но подопечные Сергея Семака опережают столичные клубы по дополнительным показателям. Команда из Санкт-Петербурга во внутреннем первенстве сыграла вничью в последних двух встречах. "Брюгге" после 14 туров набрал 27 очков и занимает третье место в таблице чемпионате Бельгии.