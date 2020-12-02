"Краснодар" и "Зенит" проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 2 декабря. Российские футбольные клубы "Краснодар" и "Зенит" в среду проведут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Краснодар" на своем поле примет французский "Ренн", а "Зенит" отправится в гости к бельгийскому "Брюгге".
Обе российские команды набрали после четырех туров по одному очку и уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В пятом туре "Краснодар" и "Зенит" встретятся с прямыми конкурентами в борьбе за третье место в своих группах, дающее право сыграть в весенней части Лиги Европы. "Краснодар" и "Ренн" первый матч между собой завершили со счетом 1:1. В случае победы в среду российская команда за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов гарантирует себе третье место, а в случае поражения лишится всех шансов на него.
Если игра закончится со счетом 0:0, то "Краснодар" благодаря голу, забитому на чужом поле, перед последним туром окажется в турнирной таблице группы E выше французской команды. Если встреча завершится результативной ничьей, то "Ренн" опередит коллектив Мурада Мусаева. Матч начнется в 20:55 мск. В последнем туре "Краснодар" на выезде сыграет с английским "Челси", а "Ренн" примет испанскую "Севилью".
"Нас ждет ключевой матч с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Настрой на него максимальный, у нас нет времени жить вчерашним днем. В спорте всегда бывают тяжелые моменты, все наши мысли только о "Ренне" и о том, как пройти дальше в Европе", - отметил Мусаев на предматчевой пресс-конференции.
"Зенит" же после четырех туров является явным аутсайдером группы F. Команда из Санкт-Петербурга в первом туре уступила "Брюгге" на своем поле со счетом 1:2, после чего российский и бельгийский коллективы набрали по одному очку за домашние ничьи с итальянским "Лацио". "Брюгге" в случае победы над "Зенитом" сохранит шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.
Команда из Санкт-Петербурга лишится шансов на третье место даже в случае ничейного исхода встречи в Бельгии. Более того, "Зениту" для того, чтобы обойти "Брюгге" в турнирной таблице, будет недостаточно победы со счетом 1:0. В таком случае команды наберут после пяти туров по четыре очка, но бельгийцы окажутся выше за счет большего количества голов, забитых в гостевом матче между этими командами. Если "Зенит" одержит победу, то судьба третьего места в группе решится в заключительном туре, когда петербуржцы примут германскую "Боруссию" (Дортмунд), а "Брюгге" отправится в гости к "Лацио".
Участие Дзюбы в матче с "Брюгге" под вопросом
"Зенит" после 16 туров чемпионата России занимает первое место, далее идут "Спартак" и ЦСКА. Все три команды набрали по 32 очка, но подопечные Сергея Семака опережают столичные клубы по дополнительным показателям. Команда из Санкт-Петербурга во внутреннем первенстве сыграла вничью в последних двух встречах. "Брюгге" после 14 туров набрал 27 очков и занимает третье место в таблице чемпионате Бельгии.
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Российская команда продолжает испытывать проблемы с составом. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Деян Ловрен, не полетели в Бельгию Вячеслав Караваев и Вендел. Под вопросом участие в игре Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче прошлого тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
"Возможно, полетят некоторые футболисты, которые не смогут принять участие в матче. Проблемы есть, и их действительно очень много. Некоторые из лидеров успели провести всего по две-три тренировки после длительного отсутствия", - отметил Семак.
"Краснодар" в чемпионате России потерпел четыре поражения в последних пяти матчах и занимает десятое место в таблице, набрав 21 очко. "Ренн" в последних шести матчах французского чемпионата одержал всего одну победу при четырех поражениях и после удачного старта опустился на седьмое место.
Из-за травм с "Краснодаром" не сыграют защитник "Ренна" Даниэле Ругани, полузащитник Жонас Мартен и форвард Серу Гирасси. Под вопросом участие в матче защитника Наифа Агерда и нападающего Мартена Террье. Главный тренер "Краснодара" Мусаев перед матчем предпочел скрыть фамилии игроков, которые не выйдут на поле из-за травм. Последние матчи команды из-за сомнительного результата теста на коронавирус пропустил вратарь Матвей Сафонов.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Челси
|4
|3
|1
|0
|9-1
|10
|2
|Севилья
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|3
|Краснодар
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|4
|Ренн
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|2
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|3
|Брюгге
|4
|1
|1
|2
|3-8
|4
|4
|Зенит
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1