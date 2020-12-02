Булыкин: отсутствие ряда футболистов "Локомотива" повлияло на исход игры с "Зальцбургом"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Отсутствие нескольких футболистов основного состава "Локомотива" и индивидуальные ошибки повлияли на результат матча Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом". Такое мнение ТАСС высказал советник генерального директора клуба Дмитрий Булыкин.

Встреча пятого тура группового этапа завершилась победой "Зальцбурга" со счетом 3:1. В составе "Локомотива" участие в матче не приняли полузащитники Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и нападающий Федор Смолов.

"Конечно, отсутствие нескольких игроков основного состава и индивидуальные ошибки негативно повлияли на игру. Сложно на что-то списать индивидуальные ошибки. В плюс по этой игре вряд ли что-то можно занести. "Локомотив" сегодня не смог добиться результата и решить задачу - выход в евровесну", - отметил Булыкин.

"Конечно, теоретические шансы на это еще остались. В футболе часто случаются непредсказуемые результаты, но будет очень тяжело что-либо сделать. Группа сложная, у "Локомотива" были хорошие игры в Лиге чемпионов, но все решают очки", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов. Лидирует германская "Бавария" (12), которая досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" располагается на третьем месте (4). В матче между "Атлетико" и "Баварией" идет второй тайм, испанская команда выигрывает со счетом 1:0.

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" - с "Зальцбургом", оба матча пройдут 9 декабря.