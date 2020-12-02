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Лига чемпионов

Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

Во вторник московский "Локомотив" и амстердамский "Аякс" проиграли в Лиге чемпионов

ТАСС, 2 декабря. Россия, занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не смогла оторваться от Нидерландов, располагающихся на восьмой строчке. Во вторник в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).

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У России остается 37,882 балла, у нидерландцев - 35,800. Занимающая шестое место Португалия оторвалась от России на 0,2 балла благодаря ничьей "Порту" в матче с английским "Манчестер Сити" (0:0). В активе португальцев стало 44,549 балла.

Российские клубы не одержали ни одной победы в 17 матчах на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В среду "Зенит" в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с бельгийским "Брюгге", а "Краснодар" примет французский "Ренн". В четверг ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг", нидерландский "Фейенорд" на своем поле сыграет с загребским "Динамо", "Алкмар" примет итальянский "Наполи", а ПСВ отправится в гости к испанской "Гранаде".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания87,5697/7
2Англия86,4267/7
3Италия67,7247/7
4Германия66,7137/6
5Франция53,0816/5
6Португалия44,5495/3
7Россия37,8826/4
8Нидерланды35,8005/4
9Бельгия35,1005/4
10Австрия34,2255/4

 

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