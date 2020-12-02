Россия не смогла оторваться от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 2 декабря. Россия, занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не смогла оторваться от Нидерландов, располагающихся на восьмой строчке. Во вторник в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).
У России остается 37,882 балла, у нидерландцев - 35,800. Занимающая шестое место Португалия оторвалась от России на 0,2 балла благодаря ничьей "Порту" в матче с английским "Манчестер Сити" (0:0). В активе португальцев стало 44,549 балла.
Российские клубы не одержали ни одной победы в 17 матчах на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В среду "Зенит" в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с бельгийским "Брюгге", а "Краснодар" примет французский "Ренн". В четверг ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг", нидерландский "Фейенорд" на своем поле сыграет с загребским "Динамо", "Алкмар" примет итальянский "Наполи", а ПСВ отправится в гости к испанской "Гранаде".
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|87,569
|7/7
|2
|Англия
|86,426
|7/7
|3
|Италия
|67,724
|7/7
|4
|Германия
|66,713
|7/6
|5
|Франция
|53,081
|6/5
|6
|Португалия
|44,549
|5/3
|7
|Россия
|37,882
|6/4
|8
|Нидерланды
|35,800
|5/4
|9
|Бельгия
|35,100
|5/4
|10
|Австрия
|34,225
|5/4