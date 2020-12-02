Холифилд вызвал Тайсона на поединок

ТАСС, 2 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона. Комментарий Холифилда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Ранее 54-летний Тайсон провел выставочный поединок против 51-летнего Роя Джонса - младшего, который завершился вничью.

"Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг, мир ждет, мяч на твоей стороне, я готов", - сказал Холифилд.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

58-летний Холифилд является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).