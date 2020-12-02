СМИ: иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намерено по возможности принять максимально большое число иностранных болельщиков во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, однако для въезда в страну им потребуется загрузить ряд сведений, включая персональные данные и отрицательный тест на коронавирус, в специальное многоязыковое приложение для смартфона. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

Отмечается, что японские власти также не планируют делать предварительную вакцинацию обязательным условием для совершения поездки. Кроме того, организаторы хотят создать атмосферу свободы перемещений, как в случае проведения Игр в обычных условиях. В частности, приехавших из-за рубежа туристов не будут ограничивать в использовании общественного транспорта и посещении заведений общепита.

Детальные требования к приложению должен утвердить Международный олимпийский комитет. В него необходимо будет загрузить паспортные данные, номер билета, фотографию и сертификат о сданном тесте на коронавирус с отрицательным результатом. Это позволит болельщикам избежать пребывания в карантине в течение двух недель, что на данный момент является условием въезда в Японию.

Во время пребывания в стране иностранцам также будет рекомендовано установить другое приложение, которое в настоящее время используется для отслеживания контактов с заразившимися коронавирусом. Оно работает следующим образом: при включенном передатчике Bluetooth смартфон пользователя зафиксирует во внутренней памяти устройства других ее пользователей, если они находились на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут и более. В случае обнаружения коронавируса или каких-либо симптомов заражения человек должен будет самостоятельно внести эту информацию в приложение, а другие, кто был с ним в контакте, получат соответствующее уведомление.

Болельщики также должны будут сканировать QR-коды в отелях и ресторанах, чтобы сохранить историю посещений и вносить в приложение на регулярной основе информацию о самочувствии и температуре. Данные о посещениях тех или иных мест остаются в приложении каждого человека по его желанию. Правительство Японии не сможет отслеживать информацию о местоположении с помощью глобальной системы позиционирования (GPS). При выезде из Японии иностранцев уведомят о необходимости какое-то время не удалять приложение на случай возможного обнаружения заражения коронавирусом уже после возвращения в страну проживания.

Игры и пандемия

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр ("Токио-2020") сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.

Как отмечает агентство Киодо, организаторы летних Игр в Токио намерены потратить порядка 100 млрд иен ($960 млн) на меры против коронавируса. Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы должно выделить правительство Японии. Также сообщается, что организаторы Олимпиады планируют проводить тестирование всех атлетов раз в 96-120 часов (4-5 дней).

Всего к настоящему времени было продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду и 970 тыс. на Паралимпиаду. Из них около 1 млн билетов приобрели иностранцы.