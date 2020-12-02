"Локомотив" не доехал. Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" дома проиграл австрийскому "Зальцбургу" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. Из трех российских клубов, что участвуют в главном клубном футбольном турнире Европы, он сумел продержаться дольше всех.

Успехи "Локомотива" в матчах с мадридским "Атлетико" (1:1 в Москве и 0:0 в Испании) были перечеркнуты домашней встречей с "Зальцбургом". Грубые ошибки игроков обороны привели к тому, что австрийская команда трижды поразила ворота железнодорожников. В ответ "Локомотиву" удалось забить только раз, и то с пенальти. Спасти еврокубковый сезон может только победа над действующим победителем Лиги чемпионов германской "Баварией". При этом "Зальцбург" в параллельном матче с "Атлетико" должен потерять очки. Тогда московская команда займет третье место и весной продолжит выступление во втором по значимости футбольном турнире Старого света - Лиге Европы. Неудачная тактика Матч между "Локомотивом" и "Зальцбургом" состоялся во вторник вечером на "РЖД-Арене". Несмотря на холодную погоду, встречу посетили почти 7 тыс. болельщиков.

Московская команда перед игрой потеряла двух основных игроков центра поля - Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова, чьи тесты на коронавирус дали сомнительные результаты. Нападающий Федор Смолов также был вне заявки - он отправился на операцию в Италию. Нехватка игроков центра поля вынудила главного тренера "Локомотива" Марко Николича пойти на эксперимент - насытить оборону. На поле с первых минут вышли три центральных защитника - Слободан Райкович, Виталий Лысцов, Вердан Чорлука, и два опорника - Станислав Магкеев и Серкейра Мурило. Задумка себя не оправдала: игроки обороны в новом сочетании допускали много ошибок, в то время как нехватка футболистов атакующего плана не позволяла команде остро контратаковать. "Учитывая нехватку опорных полузащитников, мы попробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими, но ничего не получилось, - признал главный тренер "Локомотива" Марко Николич. - Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили снова". Во втором тайме "Локомотив" перешел на более атакующий вариант игры - на поле появились Антон Миранчук, Владислав Игнатьев и 19-летний Максим Мухин, для которого эта игра стала лишь второй за основу. Это позволило "Локомотиву" заиграть более агрессивно, однако все старания команды перечеркнули индивидуальные ошибки. Два мяча москвичи пропустили еще в первом тайме: сначала игроки не сумели выбить мяч из штрафной и позволили нападающему "Зальцбурга" Мергиму Берише пробить с убойной позиции, затем ошибку допустил Райкович, выложив мяч на ход сопернику. В третьей голевой атаке сплоховал Мурило, который, находясь с мячом, потерял равновесие и позволил Кариму Адейеми убежать один на один с вратарем. Правда, нельзя не отметить игроков "Зальцбурга", которые четко воспользовались ошибками соперника. Последний свой мяч в игре гости забили спустя минуту после точного удара Миранчука с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти в ворота "Зальцбурга" был назначен за толчок в спину Зе Луиша, который из-за травмы не смог доиграть встречу. "Это был фантастический матч, мы играли очень хорошо с мячом и без мяча, - сказал главный тренер австрийской команды Джесси Марш. - Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов". Печальная статистика "Локомотив" выступает в Лиге чемпионов третий сезон подряд, и за это время ему ни разу не удалось выйти в плей-офф. При этом серия без побед железнодорожников насчитывает уже десять матчей - последняя была одержана в прошлом сезоне над "Байером" (2:1).

На эту тему Тренер "Локомотива" признал неудачным эксперимент с составом на матч ЛЧ с "Зальцбургом"

Редко побеждает "Локомотив" и с учетом внутрироссийских игр - в последних десяти встречах железнодорожникам удалось обыграть только тульский "Арсенал" (1:0). Еще в прошлом туре Лиги чемпионов шансы на выход в плей-офф потеряли два других российских клуба - "Зенит" и "Краснодар". Российские команды не выходят в следующую стадию турнира уже пять лет подряд. В сезоне-2015/16 "Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв пять из шести матчей в своей группе. Два других российских клуба сыграют матчи пятого тура Лиги чемпионов в среду: "Зенит" приедет в гости к бельгийскому "Брюгге", "Краснодар" дома встретится с французским "Ренном". Есть вероятность, что в одной из этих встреч будет прервана серия из 17 матчей без побед российских клубов в еврокубковых матчах. Нужна молодежь Бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович после игры "Локомотива" с "Зальцбургом" заявил, что клубам нужно заниматься развитием молодежи и не думать о лимите на легионеров. "Я к этому [лимиту] отношусь спокойно, потому что клубы, которые сегодня думают о будущем, подтягивают молодежь уже сейчас. В ЦСКА половина состава - игроки, которые прошли школу ЦСКА, в "Локомотиве" мы видим, что тот же Мухин пришел из "Казанки" и сейчас подтягивается к основному составу. Нужно заниматься этим, а не думать о формальных правилах, о регулировании и так далее, главное - растить своих игроков", - сказал он.

"Надо заниматься подготовкой молодежи, которая создаст будущее "Локомотива", "Спартака", ЦСКА и других клубов. Подготовка молодежи сейчас - главный приоритет. Она скажется уже через три-четыре года, мы опять выйдем на хорошие позиции", - добавил он. Пока же Россия продолжает терять позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые влияют на ее клубное представительство в еврокубках. Сейчас она идет седьмой, Португалия оторвалась от России на 0,2 балла благодаря ничьей "Порту" в матче с английским "Манчестер Сити" (0:0). Следом за Россией с отставанием почти в два балла идут Нидерланды. Амстердамский "Аякс" во вторник уступил "Ливерпулю", который гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В следующую стадию также пробился португальский "Порту". Еще раньше это сделала "Бавария", которая во вторник сыграла вничью с "Атлетико" - 1:1, прервав свою рекордную серию из 15 побед подряд в Лиге чемпионов. В следующем туре ее соперником будет "Локомотив". С учетом того, что "Бавария" уже заняла первое место в группе, на эту игру она может выставить полурезервный состав, что, возможно, повысит шансы железнодорожников на победу. "Как "Шахтер" сегодня обыграл "Реал", так и "Локомотив" может обыграть "Баварию", - заметил Дворкович.