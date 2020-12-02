{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

СМИ: бой между Чимаевым и Эдвардсом на турнире UFC перенесен из-за коронавируса у британца

Поединок, который был запланирован на 19 декабря, может быть проведен в 2021 году

ТАСС, 2 декабря. Британский боец Леон Эдвардс сдал тест на коронавирус с положительным результатом перед поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Хазмата Чимаева. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хелвани.

По информации источника, бой, который должен был пройти 19 декабря, перенесен, UFC рассматривает возможность проведения поединка в 2021 году.

Ранее портал Kimura.se со ссылкой на источники в Швеции сообщил, что тест на коронавирус Чимаева, который является уроженцем Чеченской Республики, показал положительный результат. Однако журналист MMA Junkie Джон Морган, сославшись на источник в команде Чимаева, опроверг эту информацию.

В активе 26-летнего Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.

Теги
ММА
СМИ: иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение
Оно необходимо для загрузки болельщиками своих личных сведений
Читать полностью