СМИ: бой между Чимаевым и Эдвардсом на турнире UFC перенесен из-за коронавируса у британца

ТАСС, 2 декабря. Британский боец Леон Эдвардс сдал тест на коронавирус с положительным результатом перед поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Хазмата Чимаева. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хелвани.
По информации источника, бой, который должен был пройти 19 декабря, перенесен, UFC рассматривает возможность проведения поединка в 2021 году.
Leon Edwards vs. Khamzat Chimaev isn’t happening on Dec. 19, per sources. Unfortunately, Edwards recently tested positive for COVID.— Ariel Helwani (@arielhelwani) December 1, 2020
UFC is hoping to re-book the fight in early 2021, sources say.
Ранее портал Kimura.se со ссылкой на источники в Швеции сообщил, что тест на коронавирус Чимаева, который является уроженцем Чеченской Республики, показал положительный результат. Однако журналист MMA Junkie Джон Морган, сославшись на источник в команде Чимаева, опроверг эту информацию.
В активе 26-летнего Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.