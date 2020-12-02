СМИ: бой между Чимаевым и Эдвардсом на турнире UFC перенесен из-за коронавируса у британца

ТАСС, 2 декабря. Британский боец Леон Эдвардс сдал тест на коронавирус с положительным результатом перед поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Хазмата Чимаева. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хелвани.

По информации источника, бой, который должен был пройти 19 декабря, перенесен, UFC рассматривает возможность проведения поединка в 2021 году.